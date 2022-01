Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 mardi par le ministère de la Santé, au cours des 24 dernières heures, le Vietnam a détecté 14.861 nouveaux cas de coronavirus, dont 32 cas importés.



Les 14.829 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 60 villes et provinces, dont 2.499 à Hanoï, 916 à Tay Ninh, 797 à Khanh Hoa, 664 à Ho Chi Minh-Ville, 608 à Binh Dinh, 602 à Hai Phong.



A ce jour, le pays a détecté 24 cas infectés par le variant Omicron et tous ont été mis en quarantaine dès leur arrivée à Quang Nam (14 cas), Ho Chi Minh-Ville (cinq cas), Thanh Hoa (deux cas), Hanoï (un cas), Hai Duong (un cas) et Hai Phong (un cas).



Le total s’établit désormais à 1.800.704 cas de COVID-19.



Le 4 janvier, 16.227 patients ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 1.413.384.



Le même jour, 224 décès ont été déplorés, portant le total à 33.245.



Au 3 janvier, plus de 154,34 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées. -VNA