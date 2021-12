Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 samedi par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 15.586 nouveaux cas de coronavirus au cours des 24 dernières heures, dont 27 cas importés.



Les 15.559 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 57 villes et provinces, dont 1.879 à Hanoï, 946 à Tay Ninh, 885 à Ho Chi Minh-Ville, 875 à Vinh Long, 835 à Ca Mau, 793 à Khanh Hoa, 789 à Dong Thap, 702 à Can Tho, 612 à Bac Lieu.



Le total s’établit désormais à 1.636.455 cas de COVID-19. Le Vietnam se classe ainsi 31e des 223 pays et territoires dans le monde en termes de nombre de cas d’infection. En ce qui concerne le nombre de cas pour 1 million d’habitants, le Vietnam occupe la 144e place.



En 24 heures, 14.423 patients ont été annoncés guéris et 241 décès ont été déplorés, portant le total à 1.229.684 et 31.007, respectivement.



Au 24 décembre, plus de 144,51 millions de doses de vaccins ont été administrées.-VNA