Quang Ninh (VNA) - L’épidémie de COVID-19 entraînera une chute drastique du nombre de touristes dans la province de Quang Ninh (Nord) ce premier trimestre. Face à cette situation, le secteur touristique provincial a proposé des mesures pour surmonter les difficultés.

L'aéroport international de Vân Dôn. Photo: VNA



Par rapport à la même période de l’année passée, le nombre de voyageurs venus de Chine, d'Asie du Nord-Est et ceux d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et d’Australie devrait baisser respectivement de 80% et de 30%. Le nombre de touristes nationaux devrait chuter de 70%.

Alors, le secteur touristique provincial cherche à promouvoir de nouveaux débouchés comme la Russie, l’Europe occidentale et l’Inde.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Xuan Ky, a demandé au secteur touristique local de transmettre le message de Quang Ninh en tant que destination sûre, amicale et attrayante.

Les autorités provinciales facilitent toujours le fonctionnement et le développement des agences de tourisme.

À l'heure actuelle, la province accueille toujours des touristes venant de zones non épidémiques sous des procédures strictes de contrôle médical.

A ce jour, aucun cas infecté par le COVID-19 n’est signalé dans cette province côtière, selon les autorités sanitaires locales.

Quang Ninh est l’une des localités qui bénéficie de nombreux avantages naturels, culturels et historiques, et donc de forts potentiels touristiques.

Ces potentiels sont notamment une nature bien préservée, des locaux accueillants et de splendides plages.

Elle a fixé l'objectif d’accueillir de 15 à 16 millions de touristes en 2020 dont 7 millions d'arrivées internationales, et 30 millions en 2030, afin de devenir l'une des premières destinations touristiques du Vietnam et même de l'Asie du Sud-Est. -VNA