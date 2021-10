Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dignitaires religieux. Photo: VNA



Haoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé mercredi 27 octobre une lettre de remerciement aux dignitaires et aux compatriotes religieux pour avoir accompagné le gouvernement et le peuple dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Dans sa lettre, le Premier ministre a déclaré que la pandémie de Covid-19 affectait gravement tous les aspects de la vie sociale. C'est pendant cette période difficile que le patriotisme, la solidarité religieuse dans le bloc de grande union nationale, les valeurs culturelles, la bonne moralité constituent la force du Vietnam.

Le Vietnam a confiance en la victoire de la lutte contre l'épidémie, grâce à la volonté et à la détermination du Parti, de l'État, du système politique et du consensus de toutes les classes de la population, a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a noté que les dignitaires religieux avaient mené des campagnes de propagande parmi les compatriotes religieux pour se conformer strictement aux réglementations de l'État en matière de prévention épidémique et aux obligations civiques envers le pays.

Les contributions des dignitaires et des adeptes religieux est un facteur important, permettant au Vietnam de redresser rapidement son économie et apporter une bonne vie et prospère à la population, lorsque le pays, dans les temps à venir, mettra en œuvre un programme de relance économique et de développement, vers une adaptation sûre et flexible, et un contrôle efficace de la pandémie, a-t-il souligné.

Le Parti, l'État et le peuple reconnaissent et apprécient les bonnes valeurs que les dignitaires, et les adeptes des religions ont fait et contribué à la communauté et au pays, a-t-il ajouté.

Le gouvernement favorise toujours la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et de la loi sur la liberté de croyance et de religion au Vietnam, a-t-il affirmé, appelant les dignitaires et les compatriotes religieux à continuer de s'unir et d'accompagner le gouvernement et le peuple dans la prévention et le contrôle du Covid-19 et le développement socio-économique du pays. -VNA