Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de demander au ministère de la Santé de publier un document ordonnant et guidant la réduction immédiate des procédures administratives liées à l'achat de médicaments pour prévenir et contrôler le COVID-19.



Le chef du gouvernement a également demandé de se baser sur la situation réelle et de consulter les expériences d'autres pays pour prendre rapidement des décisions concernant l'octroi de licences d'importation et d'utilisation de médicaments pour traiter le COVID-19.



En outre, le Premier ministre a demandé de renforcer la gestion des prix des médicaments, de créer des conditions favorables à l'accès et à l'achat de médicaments pour traiter le COVID-19.-VNA