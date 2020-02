Photo: VNA

Hanoi, 26 février (VNA) – L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a élaboré trois scénarios sur l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur le secteur aérien national dont le pire entraînerait une baisse de 17,2% du nombre de passagers aux aéroports au Vietnam.



En février, les aéroports au Vietnam ont servi près de 8,1 millions de passagers (2,4 millions d’étrangers et 5,7 millions de vietnamiens), soit un recul respectif de 11,6%, de 29,8% et de 0,7% sur un an.



Si l’épidémie persistera en avril prochain, le nombre de passagers aux aéroports au Vietnam devrait atteindre 119 millions dont 80 millions transportés par les compagnies aériennes vietnamiennes (+1,1%).



Le nombre de passagers aux aéroports au Vietnam diminuera respectivement à 111,6 millions de passagers (-4,2%) puis à 98,5 millions (-15,5%) dans les scénarios où l’épidémie durera jusqu’en juin ou en août.



En cas d’épidémie jusqu’en juin ou en août, le nombre de passagers aux aéroports au Vietnam diminuerait respectivement à 111,6 millions de passagers (-4,2%) puis à 98,5 millions (-17,2%). Celui de passagers transportés par les compagnies aériennes vietnamiennes chuterait respectivement de 5,7% et 15,5%, à 74,6 millions et 65,5 millions.



Face aux évolutions complexes du COVID-19, Vietnam Airlines doit annuler chaque année plus de 300 vols à destination en Chine, entraînant une réduction de 20% à 25% de ses recettes durant les 15 premiers jours de février. Pour chaque semaine que l’épidémie persiste, le transporteur national perdra de 200 à 250 milliards de dongs.



L’Association du transport aérien international (IATA) a estimé que l’épidémie de COVID-19 pourrait coûter environ 29 milliards de dollars au transport aérien mondial.



Bien évidemment, ce sont les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique qui vont être les premières victimes du COVID-19. L’IATA table sur une diminution de 13% de la demande du secteur passagers pour l’ensemble de l’année 2020.



Selon ce scénario, il y aurait des pertes de recettes de 27,8 milliards de dollars en 2020 chez les transporteurs aériens de la région Asie-Pacifique, dont une bonne partie chez les transporteurs enregistrés en Chine, qui perdront 12,8 milliards de dollars dans le seul marché intérieur. –VNA