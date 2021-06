Un site de test du COVID-19 à Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président de la Chambre des représentants d’Indonésie, Sufmi Dasco Ahmad, a demandé le 15 juin au gouvernement de reporter la réouverture des écoles dans le contexte d'augmentation soudaine du nombre de cas de COVID-19.

Actuellement, certaines localités indonésiennes connaissent une augmentation soudaine des cas positifs, bien que le programme national de vaccination soit mis en œuvre depuis le début de l'année, alors que le gouvernement indonésien prévoyait la réouverture des écoles en juillet prochain, après plus d'un an de fermeture et d'apprentissage en ligne.

En Thaïlande, le pays a enregistré 3.000 nouvelles infections le 15 juin, portant le nombre total de cas à plus de 200.000 dans le contexte où le pays fait des efforts pour contenir une nouvelle vague pandémique.

Le même jour, la Thaïlande a enregistré 19 décès supplémentaires, portant le total à 1.485 cas.

Jusqu’au 14 juin, environ 6,5 millions de doses de vaccin ont été administrées en Thaïlande. Rien qu'à Phuket, environ 61% de la population locale a reçu la première injection, alors que cette île paradisiaque se prépare à accueillir de nouveau des visiteurs internationaux à partir du 1er juillet.

Selon le Premier ministre Prayut Chan o-cha, le gouvernement thaïlandais a commandé 100 millions de doses de vaccin et s'est fixé pour objectif de vacciner cette année 50 millions de personnes, soit 70 % de la population. L'année prochaine, un taux de 80 à 90% sera visé.-VNA