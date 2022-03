Vaccination contre le COVID-19 à Bac Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 12 mars, le ministère de la Santé a publié le document officiel n° 1195/BYT-DP sur le renforcement de la vaccination contre le COVID-19, demandant d’accélérer davantage l’injection de la 3e dose de vaccin pour les personnes de 18 ans et plus.



Il faut veiller à ce que d'ici la fin du premier trimestre 2022, tous ceux qui atteignent le calendrier d’éligibilité à la 3e dose de vaccin reçoivent la 3e injection.



Au 12 mars à l’après-midi, près de 200 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées au Vietnam. La plupart des localités ont généralement terminé la double vaccination pour les personnes âgées de 12 ans et plus et mettent en œuvre la vaccination des doses supplémentaires et de rappel pour les personnes de 18 ans et plus.-VNA