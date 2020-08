Da Nang (VNA) - Le vice-ministre de la Santé Nguyên Truong Son a travaillé dimanche 1er août avec les responsables du comité populaire de Dà Nang sur la lutte contre le COVID-19.

Les médecins de l’Hôpital de Bach Mai en renfort à Dà Nang. Photo: Hôpital de Bach Mai

Le ministère de la Santé fera tout ce qui est nécessaire pour aider Dà Nang à lutter contre la pandémie, a affirmé le vice-ministre Nguyên Truong Son qui a aussi recommandé à la ville de concentrer ses efforts dans la prévention épidémique au sein de la communauté.

Le ministère de la Santé a envoyé les renforts à quatre points de test qui reçoivent également d’équipements et de kits de test de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville.

Le ministère prévoit aussi de faire venir à Dà Nang d’équipements et de produits médicaux de la réserve nationale, peut-être à l'Université de technologie médicale et de pharmacie de Da Nang, a poursuivi le vice-ministre Nguyên Truong Son.



Une autre tâche urgente consiste à «nettoyer» l'hôpital local du COVID-19, et à séparer ceux «propres» de ceux qui traitent les patients atteints du COVID-19.

Concernant la construction d'un hôpital de campagne à Da Nang, il a déclaré que le ministère mettra en place un groupe de consultation chargé d'évaluer la qualité de la conception de l'hôpital. -VNA.