Contrôle de la température de tous les passagers à l'aéroport international de Vientiane, au Laos. Photo: vientianetimes.org.la



COVID-19 : Le Laos renforce des mesures préventives avant les sommets régionaux

Vientiane (VNA) - Le gouvernement laotien prend des mesures plus énergiques dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19, dans le but d’assurer la sécurité des dirigeants régionaux qui doivent se rendre au Laos pour participer à des sommets régionaux prévus vers fin mars prochain, a déclaré un responsable de la Santé, cité vendredi 28 février par le quotidien Vientiane Times.

Le Laos devrait accueillir quatre sommets régionaux fin mars que sont le 3e Sommet de coopération Mékong – Lancang, le 9e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-9), le 10e Sommet de coopération Cambodge – Laos – Myanmar – Vietnam (CLMV-10), et le 11e Sommet Cambodge-Laos-Vietnam (CLV-11).

Le Laos a formé un groupe de travail chargé de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, a déclaré le 26 février à la presse le vice-ministre laotien de la Santé, Phouthone Moungpak, affirmant que son pays est prêt à organiser ces sommets régionaux.

Le Laos, qui n'a trouvé, jusqu'à présent aucun cas infecté par cette épidémie, a renforcé la quarantaine des personnes en provenance des pays touchés.

Les personnes ayant voyagé dans les zones épidémiques seront isolées et suivies pendant une période de 14 jours, a-t-il dit.

Les visiteurs en provenance de zones de flambée dans des pays tels que la République de Corée, l'Italie, Singapour et la Thaïlande doivent se conformer à des réglementations de quarantaine tout aussi strictes que les personnes en provenance de Chine, a-t-il ajouté.

Les autorités sanitaires laotiennes ont demandé aux voyagistes de suspendre les circuits dans les zones où l’épidémie a été signalée, notamment en République de Corée, une destination de choix des citoyens laotiens.

D’autres mesures de précaution ont été appliquées dans les entreprises où des Chinois travaillent ou dans les postes frontaliers, a souligné Phouthone Moungpak. -VNA