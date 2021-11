Vaccination des mineurs âgés de 12 à 17 dans la capitale Vientiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA)- Le gouvernement lao a approuvé la vaccination contre le COVID-19 pour les jeunes âgés de 12 à 17 pour que les écoles puissent rouvrir dans les meilleurs délais.

La vaccination qui a commencé le 15 novembre, n’est effectuée qu'avec l'accord de leurs parents.

De plus, le ministère laotien de l'Éducation et des Sports discutent des mesures de contrôle du COVID-19 et des dix critères pour la réouverture des écoles. -VNA