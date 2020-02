Des agents sanitaires dans un hôpital de fortune à Wuhan, province chinoise du Hubei, le 10 février 2020. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – Le consul général de Chine à Ho Chi Minh-Ville, Wu Jun, a déclaré remercier le Vietnam pour les assistances accordées à son pays dans la prévention et la lutte contre l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le coronavirus COVID-19.

Dans un article sur le combat contre le coronavirus COVID-19 en Chine, envoyé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le consul général chinois à Ho Chi Minh-Ville a rappelé que le gouvernement vietnamien avait accordé à son pays des marchandises et équipements médicaux d’une valeur de 500.000 dollars. En outre, les dirigeants vietnamiens avaient adressé des messages de sympathie aux dirigeants chinois, appréciant les grands efforts du Parti, du gouvernement et du peuple chinois dans la prévention et la lutte contre l’épidémie, et les qualifiant de contributions de la Chine à la protection de la santé des habitants dans la région comme dans le monde.

Wu Jun a également évoqué que la Croix-Rouge vietnamienne avait annoncé qu’elle fournirait des marchandises d’une valeur de 100.000 dollars à son homologue chinoise. Des provinces vietnamiennes avaient également accordé des aides sous différentes formes à la Chine. Particulièrement, deux citoyens chinois contaminés par le coronavirus COVID-19 avaient bénéficié des soins dévoués d’établissements sanitaires vietnamiens, étaient guéris et étaient sortis de l’hôpital.

Le consul général de Chine à Ho Chi Minh-Ville a adressé ses sincères remerciements au Vietnam et déclaré que son pays mémoriserait toujours ces assistances.

Il a par ailleurs affirmé que son pays attachait une grande attention à la sécurité et à la santé des ressortissants étrangers à Wuhan, dans la province du Hubei, dont les Vietnamiens, et qu’elle appliquait des mesures efficaces pour répondre à leurs souhaits et demandes raisonnables.

Le diplomate a déclaré que la Chine continuerait de renforcer ses échanges et sa coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres pays pour accélérer les études sur un vaccin contre le coronavirus COVID-19 et les méthodes de traitement. -VNA