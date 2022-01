L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Thai Xuan Dung remet des cadeaux à un représentant de la Fédération tchèque des banques alimentaires. Photo: VNA

Prague (VNA 21) - Le Comité de l'ASEAN à Prague (ACP) a remis le 20 janvier des vivres et des denrées alimentaires à la Fédération tchèque des banques alimentaires.



Cette activité régulière de l’ACP vise à répondre à un mouvement lancé par le gouvernement tchèque dans le but d’aider les personnes en situation difficile et celles touchées par la pandémie de COVID-19.



Les ambassadeurs et représentants des ambassades de six pays de l’ACP - l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam - ont remis des denrées et des produits alimentaires aux représentants de la Fédération tchèque des banques alimentaires.



En tant que président tournant de l’ACP, l'ambassadeur du Vietnam, Thai Xuan Dung, a affirmé que l'ACP était toujours prêt à donner un coup de main pour atténuer les difficultés des gens touchés par la pandémie de COVID-19.

Rostislav Ráček, représentant de la Fédération tchèque des banques alimentaires, a déclaré apprécier l'aide des pays membres de l’ASEAN, notamment de l’ACP, en faveur du peuple tchèque.-VNA