Le Cambodge commence le 23 février à vacciner les enfants dès l'âge de trois ans contre le COVID-19. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 24 février (VNA) - Le Cambodge a commencé le 23 février à vacciner les enfants dès l'âge de trois ans contre le COVID-19, devenant ainsi l'un des premiers pays à couvrir le groupe d'âge des moins de cinq ans.La campagne de vaccination des tout-petits a commencé dans la capitale Phnom Penh, avec des centaines de personnes faisant la queue devant les cliniques.Le Cambodge a vacciné plus de 90% de sa population de 16 millions d'habitants, pour l'un des taux les plus élevés de la région, selon les données officielles. En janvier, il a commencé à déployer une quatrième dose pour les groupes à haut risque.Le nombre d'infections pandémiques au Cambodge s'élève à plus de 127.000, avec 3.024 décès.La Chine et Bahreïn ont également lancé une campagne nationale de vaccination pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, tandis que Cuba a vacciné les enfants âgés de 2 ans et plus.- VNA