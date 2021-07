Des gens mesurent la température corporelle à Phnom Penh, au Cambodge. Photo : AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) – En raison de la propagation du variant Delta et des exigences en matière de prévention et contrôle du COVID-19 au Cambodge et au Vietnam, le Cambodge a décidé de suspendre temporairement les entrées et les sorties des citoyens vietnamiens qui sont employés et experts des entreprises vietnamiennes en activité au Cambodge dans un délai d'un mois, à compter du 18 juillet.



Dans la soirée du 13 juillet, le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé les agences et organes vietnamiens de cette décision.



L'annonce précise que cette mesure ne s'applique pas aux patients qui doivent se rendre au Vietnam pour traitement, aux diplomates et aux fonctionnaires exerçant des missions à l'invitation des gouvernements des deux pays, aux cadres et étudiants ayant terminé leurs formations ou effectué une mission spéciale autorisée par les deux gouvernements.



Pour les employés et experts des entreprises vietnamiennes qui sont déjà entrés au Cambodge, même ceux qui ont terminé la période de quarantaine ou sont en quarantaine, ils ne sont pas autorisés à retourner au Vietnam durant cette période de suspension des entrées et sorties.

Le Cambodge apprécie la compréhension du Vietnam quant à la nécessité de mettre en œuvre ces mesures temporaires, et demande aux autorités des deux pays de travailler en étroite collaboration pour promouvoir le transport transfrontalier de marchandises en respectant les mesures préventives des deux pays, selon l’annonce. -VNA