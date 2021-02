Blocus d'une zone touchée par l'épidémie de Blocus d'une zone touchée par l'épidémie de COVID-19 . Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le 20 février, le Cambodge a détecté 32 cas positifs au COVID-19 dans la capitale Phnom Penh, notamment à Koh Pich et à un autre condominium de la ville.



Le Premier ministre Hun Sen a fait cette annonce samedi matin à la Télévision nationale du Cambodge (TVK). Il s’agit de la troisième vague de l’épidémie au Cambodge.



La source de cette épidémie peut être attribuée à quatre personnes mises en quarantaine dans l'hôtel Sokha qui se sont échappées et avaient passé du temps dans plusieurs condominiums de la capitale. Deux d'entre eux ont été testés positifs pour le coronavirus, selon le Premier ministre Hun Sen.



A ce jour, deux gardes de sécurité de l'hôtel ont été identifiés et détenus aux fins d'enquête pour avoir accepté des pots-de-vin pour autoriser ces quatre personnes à s'échapper.

Le Premier ministre a appelé la population et les autorités des autres provinces à contenir la propagation du coronavirus depuis Phnom Penh. Malgré cela, il n'ordonnera pas la fermeture des écoles ou de toute entreprise qui ne sont pas liées à l'incident, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement cambodgien a souligné que les organes compétents, les établissements d'hébergement et de services, les magasins devraient appliquer strictement des mesures de prévention de l’épidémie pour éviter le risque de propagation.

Certains condominiums à Phnom Penh, le bar N8 Club et des restaurants autour des zones infectées ont été bloqués.



Jusqu'à 10h le 20 février, le Cambodge a signalé 516 cas confirmés de COVID-19 dont 345 cas sont des Cambodgiens. -VNA