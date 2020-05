Le 19e patient soigné dans l'hôpital. Photo: bachmai.gov.vn



Hanoï, 27 mai (VNA) - Trois cas de contamination au coronavirus, dont un grave, le 19e cas, seront annoncés guéris mercredi 27 mai, selon le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.

Mercredi matin, à 6h, le Vietnam a passé 41 jours sans signaler aucun nouveau cas d’infection communautaire au coronavirus.

Le bilan reste encore à 327 cas, dont 187 venus de l’étranger et mis en quarantaine après leur entrée dans le pays. Pour l’heure, 272 ont été guéris et aucun décès n'a été signalé.

Actuellement, 55 patients sont traités dans des établissements médicaux, six ont été testés négatifs pour le SARS-CoV-2 une fois et cinq, deux fois ou plus.

Au total 9.797 personnes ont été mises en quarantaine dans des hôpitaux, des zones de quarantaine et à domicile. -VNA