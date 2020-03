Contrôler la température corporelle des passagers à l’aéroport Kuala Lumpur le 14 février. Photo : AFP/VNA

Kuala Lumpur (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Malaisie vient de recommander aux citoyens vietnamiens faisant des études, travaillant, voyageant en Malaisie de devoir activement protéger leur santé et la santé de communauté dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

L’ambassade du Vietnam en Malaisie a aussi demandé aux citoyens vietnamiens de suivre de près régulièrement et respecter des recommandations des services compétents du pays de résidence dans la prévention de l’épidémie. S’il y a des symptômes de toux, de fièvre et d’essoufflement, il faut venir aux établissements médicaux pour être consulté et traité à temps.

En cas de nécessiter une assistance, les citoyens vietnamiens peuvent contacter la ligne de téléphone de protection des citoyens de l’ambassade suivant le numéro (+60)11.36.68.28.66.

Selon les services compétents malaysiens, avec 7 cas contaminés au COVID-19 le 3 mars, la Malaisie recense désormais 36 cas positifs au coronavirus.-VNA