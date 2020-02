Un point de contrôle à la commune de Sin Lôi, district de Binh Xuyên, province de Vinh Phuc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Département de la médecine préventive du ministère de la Santé vient d’envoyer une circulaire aux Services provinciaux et municipaux de la Santé pour les guider dans la surveillance de l’état de santé des personnes en provenance des zones touchées par l’épidémie de COVID-19.

Dans cette circulaire, le Département de la médecine préventive a souligné l’évolution complexe de cette épidémie en Chine et dans certains pays et territoires du monde.

En vue d’empêcher la propagation du virus, les organes compétents provinciaux et municipaux doivent appliquer rigoureusement les directives et les instructions du secrétariat du Parti et du Premier ministre, ainsi que du ministère de la Santé dans la mise en qurantaine et la surveillance de l’état de santé des personnes allant ou venant des zones contaminées.

A ce jour, le Vietnam a détecté 16 cas de contamination dans quatre provinces et villes, dont 15 sont guéris et sont sortis de l’hôpital.

De son côté, le ministère de l’Education et de la Formation a rajusté le plan de l’année scolaire 2019-2020. Selon la nouvelle décision, l’année scolaire 2019-2020 prendra fin avant le 30 juin prochain.

Les procédures pour reconnaître l'accomplissement des programmes des études primaires et du premier cycle de l’enseignement secondaire devront être achevées avant le 15 juillet prochain. L’examen du bac national aura lieu du 23 au 26 juillet.

A Hanoï, les autorités municipales ont demandé aux établissements scolaires d’organiser régulièrement des campagnes de désinfection avant le retour des élèves le 2 mars prochain.

Jusqu’au 22 février, aucun cas de coronavirus COVID-19 n’a été signé à Hanoï. 77 cas suspects ont été testés négatifs au virus. Plus de 400 personnes sont placées sous surveillance. -VNA