Bangkok (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais de la Santé Anutin Charnvirakul a déclaré que le pays disposerait d'au moins 90 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 l'année prochaine.

Vacciner des habitants de Bangkok. Photo : VNA



S'exprimant le 19 novembre, après une réunion sur la manière que la Thaïlande prend pour régler la situation épidémique au cours de l'exercice 2022, Anutin Charnvirakul a estimé que la situation de l'épidémie dans ce pays s'était améliorée et que le pays aurait suffisamment de vaccins pour cette année.

Cependant, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha s'est dit préoccupé par le fait que plus de 11 millions de personnes, soit 17% de la population nationale, ne sont toujours pas vaccinées.



On s'attend à ce que d'ici l'année prochaine, la Thaïlande dispose d'au moins 90 millions de doses de vaccin : 60 millions de doses d'AstraZeneca et 30 millions de doses de Pfizer.

En outre, la Thaïlande aura également plus de vaccins de Novavax et de vaccins produits dans le pays développés par l'Université Chulalongkorn, l'Organisation pharmaceutique gouvernementale (GPO) et la société Baiya Phytopharm.

Au 19 novembre, la Thaïlande avait administré un total de 88,33 millions de doses de vaccin anti-COVID-19. Le pays compte au 20 novembre plus de 2,05 millions d’infectés, dont plus de 20.350 décès. -VNA