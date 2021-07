Pulvérisation de désinfectant dans un marché à Bangkok, Thaïlande. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le gouvernement thaïlandais a annoncé le 18 juillet l’application élargie des mesures de restriction à trois provinces pour prévenir l'épidémie de COVID-19 après avoir enregistré un nombre sans précédent de nouveaux cas pour la troisième journée consécutive.

L'équipe de direction du Centre pour l'administration de la situation COVID-19 de Thaïlande (CCSA) a également proposé des mesures de verrouillage supplémentaires.

Alors, les trois provinces de Chonburi, Ayutthaya et Chachoengsao appliqueront des mesures restrictives, notamment la fermeture des centres commerciaux, la restriction des déplacements et l'application des ordonnances de couvre-feu de 21 heures la veille à 4 heures du matin.

Depuis le 12 juillet, la capitale Bangkok et neuf autres provinces mettent en œuvre les mesures ci-dessus. Ce sont les restrictions les plus strictes imposées depuis plus d'un an en Thaïlande.

Le 17 juillet, la Thaïlande a enregistré pour la première fois simultanément le nombre de décès quotidiens dus au COVID-19 jusqu'à 3 chiffres (101 cas) et le nombre de nouveaux cas dépassant 5 chiffres (11.397 cas). A présent, la Thaïlande a confirmé au total 403.386 cas de COVID-19, dont 3.341 décès.



Le ministère laotien de la Santé continue d'exprimer son inquiétude quant à la propagation dangereuse du variant Delta, qui fait aggraver la situation en Thaïlande. En particulier, l'application d'un verrouillage en Thaïlande a grandement affecté la vie de travailleurs laotiens dans ce pays, les obligeant de rentrer chez eux en raison du chômage, ce entraînant un risque élevé de transmission communautaire.

Face à la situation, le Laos a appelé les Laotiens travaillant illégalement en Thaïlande à rentrer chez eux par les postes frontaliers officiels pour recevoir une aide à l'entrée, au dépistage médical et à l'isolement conformément aux réglementations. - VNA