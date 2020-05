Création de robots pour assister le traitement des patients de COVID-19, dans l'Université Chulalongkorn à Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du corridor économique oriental (EECO) de Thaïlande et l'Institut de robotique de terrain (FIBO) de l'Institut de technologie du Roi Mongkut Thonburi créeront quatre ensembles de robots pour aider les médecins de quatre hôpitaux de l'est à faciliter le traitement des patients atteints de COVID-19.

Le Bureau du corridor économique oriental (EECO - Eastern Economic Corridor Office) a alloué 8 millions de bahts (250.783 dollars américains) à la production de quatre ensembles de robots qui seraient remis en juillet à quatre hôpitaux du corridor économique oriental.

Ces robots permettront aux médecins de parler aux patients sans avoir besoin de les rencontrer face à face. De plus, ils peuvent tuer le virus dans l'air et transporter de la nourriture, des médicaments et des fournitures médicales aux patients, et permettre à ceux-ci d’effectuer des appels vidéo aux médecins et infirmières. Les nouveaux robots seraient équipés de dispositifs de communication 5G. -VNA