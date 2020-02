Plusieurs individus et particuliers s’agissent activement pour aider les sociétés et les agriculteurs vietnamiens à surmonter des difficultés actuelles dues à l’épidémie causée par le COVID-19 en achetant leurs produits. Photo : internet

Hanoï (VNA) – Le 13 février, l’ambassade de la République de Corée au Vietnam a informé qu’elle coordonerait avec les entreprises de ce pays et les Sud-Coréens au Vietnam dans la consommation des produits agricoles vietnamiens en raison de l'impact de l’épidémie causée par le COVID-19.

Ainsi, des Sud-Coréens au Vietnam, des entreprises, ainsi que des bureaux de représentation et des organisations de la République de Corée au Vietnam lanceront des campagnes d’acheter davantage des fruits vietnamiens et les offrir lors des événements.

De même, des entreprises sud-coréennes au Vietnam employant de nombreux travailleurs comme le groupe électronique Samsung, POSCO prévoient d’acheter un grand volume des fruits vietnamiens au service de leur repas et réaliser des campagnes pour soutenir des agriculteurs vietnamiens.

Auparavant, soit le 7 février, à Hanoï, lors de la séance de travail entre des responsables du Département des marchés asiatiques et africains (ministère de l’Industrie et du Commerce) et l’attaché commercial de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, Kim Eui-joong, ce dernier a exprimé sa volonté de coopérer avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce afin de chercher de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et aquatiques vietnamiens.

A l’issue de cette séance de travail, l’ambassade de la République de Corée a discuté avec le groupe Samsung, qui a accepté de charger le fournisseur des aliments à ses 160.000 travailleurs de mettre en contact avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les entreprises agricoles vietnamiennes pour acheter immédiatement des légumes, des fruits et des produits aquatiques.

L'ambassade de la République de Corée organisera également une conférence avec l’Association des entreprises sud-coréennes et des investisseurs sud-coréens au Vietnam en fin février dans le but d’encourager des entreprises et des réseaux de distribution sud-coréens à augmenter l’achat des produits agricoles et aquatiques vietnamiens, ce pour contribuer à aider les sociétés et les agriculteurs vietnamiens à surmonter des difficultés actuelles dues à l’épidémie causée par le COVID-19. -VNA