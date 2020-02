Le secrétaire du Comité du Parti du district de Binh Xuyen , Nguyen Duy Dong, lit la décision du Comité populaire provincial sur la mise en quarantaine. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - Devant l'évolution complexe de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le coronavirus COVID-19, le Comité populaire de la province de Vinh Phuc a décidé de mettre en quarantaine la zone contaminée dans la commune de Son Loi, district de Binh Xuyen.

Les forces compétentes ont installé huit postes sur les routes menant à la commune de Son Loi pour contrôler et empêcher la propagation de l'épidémie. La mise en quarantaine dure 20 jours, à compter de jeudi 13 janvier.

Pendant cette période, les habitants locaux bénéficient d'un soutien de 40.000 dongs par personne/jour s'ils sont à l'isolement à leur domicile et 60.000 dongs s'ils le sont dans un centre médical.

Jeudi matin, le ministère de la Santé a envoyé des produits désinfectants, du matériel et des fournitures et aussi une équipe de travail spéciale travaillant 24 h/24, 7 jours/7 pour soutenir la province dans la prévention et la lutte contre l'épidémie.

Le ministère demande aux autorités et aux secteurs médicaux locaux de continuer de mettre en œuvre rigoureusement les directives du Secrétariat du Comité central du Parti, du Premier ministre et les instructions du ministère de la Santé pour limiter au maximum les impacts de l'épidémie.

Jusqu'au 11 février, Vinh Phuc avait confirmé 10 cas de COVID-19.

De son côté, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en ligne le 12 février une page sur la lutte et la prévention du coronavirus COVID-19 à l'adresse suivante: http://hanhdong.moit.gov.vn/. Cette page présente les efforts du ministère et de son secteur dans ce combat. -VNA