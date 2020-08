La BAD accordera un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir le gouvernement thaïlandais dans la riposte contre la pandémie de Covid-19. Photo: www.nationthailand.com



Bangkok (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 4 août l'octroi d'un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir le gouvernement thaïlandais dans la riposte contre la pandémie de Covid-19.

Dans sa déclaration, le président de la BAD Masatsugu Asakawa a déclaré que ce prêt aiderait à réduire les impacts socioéconomiques de la pandémie de Covid-19 dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Cet appui budgétaire aidera à financer les plans de soutien économique du gouvernement thaïlandais pour épauler le système de santé face à d'éventuelles futures vagues de Covid-19 et les PME des secteurs les plus touchés comme le tourisme et l’industrie manufacturière, fournir une stimulation économique globale et protéger les personnes les plus vulnérables, a-t-il ajouté.

La BAD a déclaré que la Thaïlande possède l'un des systèmes de soins de santé les plus développés d'Asie du Sud-Est, mais que ce pays reste très vulnérable à la pandémie en raison de son intégration profonde avec les économies régionales et mondiales.

La BAD a prévu que l'économie thaïlandaise se contracterait de 6,5% en 2020, en baisse par rapport à sa projection de décembre 2019 de 3%.

Selon la BAD, le prêt à la Thaïlande est financé par l'option de réponse à la pandémie de Covid-19 de la Facilité de soutien contracyclique (CPRO). -VNA