Les forces fonctionnelles ont isolé et installé un poste de contrôle de l'épidémie à 184 rue Nguyen Cong Tru, à l’arrondissement de Le Chan, Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le 10 mars, le Service municipal de la Santé de Hai Phong a reçu des informations du Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoï sur deux cas d'infection au virus SARS-CoV-2 voyageant de l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï vers l'Australie le 28 février.

Selon les informations du groupe de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19 de Hai Phong, à 21h du 10 mars, les arrondissements et districts ont découvert 5 cas de F1 (qui ont eu des contacts étroits avec des patients précédemment confirmés) et 35 autres liés à deux cas mentionnés, domiciliés à 184 rue Nguyen Cong Tru, arrondissement de Le Chan, à Hai Phong.

Les prises d’échantillons pour les tests de dépistage du coronavirus chez les cas F1ont été immédiatement effectuées, parallèlement à la désinfection et à la mise en quarantaine de l’habitation de ces deux infectés.

En même temps, le secteur de la santé municipal a demandé aux personnes, ayant des contacts étroits du 20 au 28 février avec ces deux cas, de contacter immédiatement le poste médical de leur lieu de résidence pour faire une déclaration médicale ; d’appliquer strictement les mesures préventives. -VNA