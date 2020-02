La province de Khanh Hoa a détecté à ce jour un cas d’infection au virus SARS-CoV-2. Cette jeune femme (gauche) a été guérie et est sortie de l’hôpital le 17 janvier. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen a signé le 26 février la décision 648/QD-BYT pour annoncer la fin de l’épidémie de COVID-19 dans la province centrale de Khanh Hoa.

Le ministère de la Santé a demandé au Comité populaire provincial de Khanh Hoa et aux organes compétents locaux de continuer d’appliquer des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie selon la Loi de prévention et de lutte contre les maladies contagieuses de 2007.

La province de Khanh Hoa a détecté un cas d’infection au virus SARS-CoV-2 qui a été guéri et est sorti de l’hôpital le 17 janvier. Depuis, aucun nouveau cas n’a été dépisté.

Récemment, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé la décision 07/2020/QD-Ttg modifiant et complétant certains articles de la décision 02/2016/QD-Ttg du 28 janvier 2016 concernant les conditions requises pour déclarer l’épidémie et la fin de l’épidémie.

Ainsi, l’épidémie de COVID-19 appartenant au groupe A, a une période d’incubation de 14 jours en moyenne. Une durée de 28 jours sans nouveaux cas est nécessaire pour annoncer la fin de l’épidémie.

Au 26 février, les 16 personnes infectées au Vietnam ont été guéries et ont quitté l’hôpital. Actuellement, 31 cas suspects sont en quarantaine. En plus, 5.675 personnes ayant eu des contacts avec des cas contaminés ou venant des zones épidémiques sont placées sous surveillance.

Depuis 14 jours, le pays n’a enregistré aucun nouveau cas.

Dans la matinée du 26 février, lors d’une réunion du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, des représentants du ministère de la Santé ont annoncé que les conditions étaient réunies pour annoncer la fin de l’épidémie dans les provinces de Khanh Hoa et Thanh Hoa, au Centre. -VNA