Hanoï (VNA) - Le secteur bancaire est en train d’élaborer un programme d’assistance au crédit d’une valeur totale de 285.000 milliards de dongs pour partager les difficultés avec les entreprises touchées par l'épidémie de COVID-19.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, Vu Quoc Hung, chef du département du crédit des secteurs économiques relevant de la Banque d’Etat, a annoncé que la plupart des banques commerciales participeraient à ce programme, dont 4 banques commerciales par actions de l’Etat. «Il a y des banques s’engageant à une réduction complète des frais tels que les frais de paiement, les frais de versement ou la réduction du taux d’intérêt. », a-t-il noté.

Les organisations de crédit examineront la réduction et l'exonération des intérêts en fonction de la situation financière de chaque entreprise.

Nguyen Quoc Hung a également souligné que le financement de ce programme provenait entièrement des banques et pas du budget d’Etat.

Auparavant, lors d’une réunion visant à mettre en œuvre les mesures du secteur bancaire pour régler des difficultés des habitants et des entreprises touchées par l'épidémie de COVID-19, la Banque d’Etat a reconnu la somme de 222.000 milliards de dongs accordée par les banques à plus de 44.000 clients, à travers les mesures comme l'exonération et la réduction des intérêts sur les dettes existantes, la réduction des taux d'intérêt pour les nouveaux prêts, l’exonérations de frais, la mise en œuvre de programmes, de produits de crédit…

Actuellement, le COVID-19 affecte grandement de nombreux secteurs économiques du pays comme l'agriculture, la pêche, l’import-export, la restauration, les boissons, le transport, les textiles, le cuir et la chaussure, le tourisme… - VNA