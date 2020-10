Moscou (VNA) - Onze citoyens vietnamiens travaillant à Moscou, en Russie, se sont portés volontaires pour rejoindre un programme de vaccination avec le vaccin russe Spoutnik V contre le nouveau coronavirus.

Hô Anh Tuân, qui travaille en Russie depuis dix ans, est l’un des premiers Vietnamiens à s’inscrire pour rejoindre le programme. Photo: VNA

Lancé par les autorités de Moscou depuis début septembre, le programme a jusqu’à présent vacciné plus de 6.000 personnes, dont des habitants et des citoyens de nombreux pays.Hô Anh Tuân, qui travaille en Russie depuis dix ans, est l’un des premiers Vietnamiens à s’inscrire à rejoindre le programme.Selon lui, avant de se faire vacciner, les volontaires subissent des tests de sang, d’urine et de liquide nasopharyngien conformément à la réglementation médicale du pays. Il a fait savoir qu’après la vaccination, sa santé était stable.Sur les près de 20 Vietnamiens inscrits pour des tests, 11 étaient éligibles et ont été vaccinés avec le vaccin Spoutnik V contre le nouveau coronavirus.La doctoresse Angela Viktorovna, qui a soutenu les volontaires vietnamiens, a fait savoir que toutes les personnes qui ont été testées ont une santé stable, certaines ont eu des réactions initiales au vaccin telles que des éternuements et une fièvre légère.Ils seront surveillés et examinés pour la santé dans les 180 jours suivant la vaccination, a-t-elle déclaré.Le programme de vaccination à des fins économiques, lancé par les autorités de Moscou début septembre dans près de 20 établissements médicaux, est considéré comme l’une des mesures visant à aider les autorités locales à freiner rapidement la propagation du Covid-19. Il fait partie de l’étude d’essai à grande échelle du vaccin Spoutnik V en Russie après qu’il a été homologué en août.A la date du 10 octobre, la Russie a enregistré 13.592 cas supplémentaires de Covid-19 dans tout le pays, dont 4.395 à Moscou. Le nombre total de contaminations a dépassé 1,3 million, avec 22.000 décès. – VNA