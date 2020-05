Des gens portent des masques et pratiquent une distanciation physique dans le métro à Milan, le 29 avril 2020. Photo: VNA

Rome (VNA) – Les Vietnamiens vivant en Italie, premier foyer européen touché par le coronavirus de coronavirus en Europe, gardent toujours un esprit calme et restent unis pour surmonter les difficultés.



Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les étudiants vietnamiens suivent toujours les instructions du ministère italien de la Santé et de l'ambassade du Vietnam en Italie, a déclaré Pham Hung Vuong, président de l’Association des étudiants vietnamiens en Italie à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Environ 120 étudiants vietnamiens sont retournés au Vietnam avant le confinement national imposé le 10 mars en Italie. Cependant, de nombreux autres ont décidé de rester.



Dès les premiers jours de l’épidémie, l'ambassade du Vietnam en Italie a suivi de près la situation de la communauté vietnamienne dans les zones touchées et a informé rapidement les Vietnamiens de l’évolution de l’épidémie. Elle a recommandé aux Vietnamiens en Italie de garder leur calme et de suivre strictement les instructions des autorités locales.



L'ambassade du Vietnam en Italie, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, des organes vietnamiens concernés, en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Hanoï et la société italienne ENI, ont organisé le 17 avril un vol pour rapatrier des citoyens italiens et apporter des matériels médicaux offerts par le gouvernement vietnamien à l’Italie. Le vol retour a rapatrié des citoyens vietnamiens en Italie.



Selon un bilan mis à jour jusqu’au 10 mai, l’Italie a signalé 219.070 cas infectés par le coronavirus, dont 30.560 décès. -VNA