L’Indonésie et le Canada ont annoncé le 21 juin que les deux pays amorceront des négociations sur un accord de partenariat économique global (APEG).

Les banques centrales de Thaïlande et Malaisie ont lancé le 18 juin un lien de paiement QR transfrontalier permettant aux consommateurs et commerçants des deux pays d'effectuer et recevoir des paiements.