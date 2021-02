Le personnel médical se fait vacciner contre le COVID-19 à Jakarta, en Indonésie, le 27 janvier. (Photo: REUTERS)

Jakarta (VNA) – L’Indonésie a enregistré le 21 février 7.300 nouveau cas de COVID-19 et 173 décès dus de cette épidémie, portant le nombre total de cas de COVID-19 de ce pays à 1.278.653 et le nombre total de morts, à 34.489, selon le ministère indonésien de la Santé.

L'Indonésie a déclaré de vacciner 121.485 employés d'hôtels et de restaurants dans le but de relancer l'industrie du tourisme, l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie du COVID-19.

Le même jour, les Philippines ont signalé 1.888 nouvelles infections par le COVID-19, portant le bilan national à 561.169, a annoncé le ministère philippin de la Santé.

Vingt autres décès ont été signalés le même jour, portant le nombre de morts à 12.088.

La Thaïlande a enregistré 92 nouveaux cas, portant le bilan national à 25.415 avec 83 décès.-VNA