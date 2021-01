Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a appelé à des mesures plus strictes pour empêcher la propagation de la pandémie de Covid-19 et assurer la sécurité sanitaire pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire (Têt), en mettant l’accent sur le contrôle des entrées.

Dans une nouvelle directive publiée le 2 janvier, le ministère a demandé aux services de santé locaux d’intensifier les inspections et les supervisions sur les conditions et les procédures d’entrée, et la quarantaine médicale pour détecter et traiter précocement toute infection en vue d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus.



Les services devraient prendre des mesures pour accroître la responsabilité et la sensibilisation de chaque travailleur médical en matière de prévention et de contrôle des maladies, mettre en œuvre des plans et des scénarios spécifiques de prévention des maladies et assigner des tâches à des personnes et des unités spécifiques en cas de détection d'une infection.