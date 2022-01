Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 4 janvier, des centaines de milliers d'élèves en classe de 5e, de 4e, de seconde et de première de Ho Chi Minh-Ville sont retournés à l'école après une longue période de fermeture temporaire des classes en raison des risques du COVID-19.

En particulier, tous les élèves à partir de 6 ans (élémentaires, collégiens et lycéens) de la commune insulaire de Thanh An, district de Can Gio, vont retourner à l’école.

Le Service de l'Education et de la Formation de Ho Chi Minh-Ville a donné les instructions nécessaires aux écoles sur la réouverture.

Auparavant, le 13 décembre, environ 150.000 élèves en classe de 3e et de terminale de Ho Chi Minh-Ville avaient repris leur cours après sept mois de fermeture temporaire des écoles en raison des risques du COVID-19. Il s'agissait de leur première cours en présentiel de l'année scolaire 2021-2022.-VNA