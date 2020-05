Des gens portent des masques à Singapour. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère singapourien de la Santé a confirmé dimanche 518 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, portant le nombre total à 34.884.



La majorité de ces nouveaux cas sont des travailleurs immigrants vivant dans des dortoirs. Aucune des nouvelles infections n’est cas importé.



Le même jour, l’Indonésie a signalé 700 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 et 40 décès supplémentaires. Le bilan s’établit désormais à 26.473 cas confirmés, dont 1.613 décès et 7.308 guéris.



En Thaïlande, dimanche 31 mai, le Royaume a annoncé quatre nouveaux cas de COVID-19 mais aucun nouveau décès. A ce jour, la Thaïlande a détecté 3.081 cas d’infection, dont 57 décès.



Lundi 1er juin, un large éventail d’entreprises et d’activités en Thaïlande seront autorisées à reprendre, comme le gouvernement thaïlandais assouplira encore les restrictions imposées lors du verrouillage du COVID-19.



Aux Philippines, la compagnie aérienne Philippine Airlines (PAL) a annoncé la reprise de certains de ses vols internationaux et nationaux à partir du 1er juin.



Les vols internationaux de PAL ne seront disponibles que pour les destinations aux États-Unis, au Canada, à Guam (Etats-Unis), au Vietnam, en Chine continentale, en Malaisie, en Indonésie, à Hong Kong (Chine), à Taipei (Taïwan-Chine), à Singapour, au Japon, aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite.



La compagnie aérienne a ajouté qu'elle évaluerait également la possibilité de relancer les vols vers Londres et Sydney en juin.-VNA