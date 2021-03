Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion périodique du gouvernement tenue le 2 mars. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la réunion périodique du gouvernement tenue le 2 mars, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé au ministère de la Santé de déployer largement la vaccination après l’arrivée de 117.600 doses de vaccin au Vietnam depuis le 24 février.

«Les vaccins doivent être rapidement injectés sur les groupes de personnes selon la Résolution du gouvernement en donnant la priorité aux personnes démunies, celles bénéficiaires des politiques sociales et autres personnes les plus vulnérables», a souligné le Premier ministre.

''Nous assurons le budget, même les mesures d'appui budgétaire direct pour que tous les habitants soient vaccinés'', a-t-il ajouté.

Qualifiant des résultats de la prévention et du contrôle du COVID-19, en particulier à Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, une partie de Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre a dit qu'avec de nombreuses mesures drastiques du gouvernement, du Comité national de pilotage de prévention et de lutte de la pandémie de COVID-19, jusqu'à présent, la situation est sous contrôle, à l'exception du district de Kim Thanh, province de Hai Duong.

Le Premier ministre a continué d'affirmer son point de vue c’est qu’à côté des vaccins, le message 5K est la mesure la plus importante pour prévenir efficacement le COVID-19 pour près de 100 millions de Vietnamiens.

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a apprécié les expériences et la rapidité des localités et des secteurs dans la lutte contre le COVID-19 ces derniers temps.

Par la même occasion, le Premier ministre a informé que le Bureau Politique et le Secrétariat avaient tenu une réunion pour évaluer les résultats des préparatifs du gouvernement pour aider toute la population à accueillir le Nouvel An lunaire 2021 dans la joie, notamment celle vivant dans les zones touchées par des catastrophes naturelles, les personnes bénéficiaires des politiques sociales…

A cette occasion, le Premier ministre a abordé des bons signes du développement socio-économique du pays en février. Les deux premiers mois de cette année, la valeur totale d'import-export est estimée à 95,8 milliards de dollars, en hausse de 24,5% en glissement annuel, dont 48,6 milliards de dollars d'exportations (+23,2%), 47,3 milliards de dollars d'importations (+25,9%). La balance commerciale a affiché un excédent commercial de 1,3 milliard de dollars.

Selon le rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, en février 2021, l'indice des prix à consommation (IPC) a augmenté de 1,5% par rapport au mois précédent, niveau le plus élevé pour un mois de février de ces 8 dernières années.

Le pays compte 18.100 entreprises nouvellement enregistrées avec un capital social de 334.800 milliards de dongs et le nombre total d'employés enregistrés est de 172.800.

Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont discuté des solutions pour atteindre les objectifs les plus importants du moment, à savoir prévenir efficacement la pandémie, assurer la santé de la population et créer des conditions favorables au développement socio-économique.-VNA