Un citoyen français se fait vacciner. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une campagne de vaccination au profit de la communauté française et des agents du réseau diplomatique français vivant et travaillant à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces méridionales, avec l'autorisation des autorités vietnamiennes, a été lancée le 29 juillet.

Les ressortissants français actuellement au Vietnam âgés de plus de 18 ans et leur conjoint (marié ou pacsé) quelle que soit sa nationalité ; les parents étrangers d'enfant français mineur ; les personnels relevant de l'État français et leur conjoint peuvent bénéficier de la campagne de vaccination.

Le vaccin mis à disposition par les autorités françaises est le vaccin à ARN messager Moderna (deux injections) homologué en France et dans l'Union Européenne et approuvé par le Vietnam.

La vaccination a lieu dans l'Hôpital Franco-Vietnamien d'Ho Chi Minh-Ville (HFV). La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous. La campagne de vaccination devrait durer environ deux semaines. La deuxième injection aura lieu un mois plus tard. La prise de rendez-vous est ouverte le 15 juillet.

Le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville Vincent Floreani a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien accordé à la campagne de vaccination au profit de la communauté française dans la mégapole du Sud et dans les provinces méridionales et a également apprécié l'organisation du HFV de Ho Chi Minh-Ville pour assurer la sécurité dans le processus de vaccination.

Environ 5.000 citoyens français seront injectés lors de cette campagne, équivalent à 10.000 injections.

Jeudi matin, 659.000 doses de vaccin d'AstraZeneca sont arrivées à Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre du contrat entre la société Vaccine Vietnam (VNVC) et AstraZeneca Vietnam, avec le soutien du ministère de la Santé. -VNA