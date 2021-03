La province de Thua Thien-Hue (Centre) s'est bien préparée pour des élections des députés de la 15e législature de l'AN et des membres aux conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.

Le Vietnam s’engage à promouvoir la solidarité et l'égalité et à créer des conditions favorables aux activités des groupes religieux et de croyance, a déclaré l'ambassadeur Dang Dinh Quy.