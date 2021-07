Des agents du centre médical de l'arrondissement de Hai Ba Trung (Hanoï) prélèvent des échantillons pour les tests de dépistage du COVID-19 pour les personnes de retour de Ho Chi Minh-Ville, le 10 juillet 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a détecté en 11 dernières heures 662 nouvelles infections au coronavirus, dont trois cas importés, selon le bilan actualisé à 6h00 le 12 juillet par le ministère de la Santé.

Parmi les 659 cas de transmission locale du virus, 544 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 43 à Tien Giang, 27 à Khanh Hoa, 26 à Vinh Long, huit à An Giang, cinq à Binh Phuoc, quatre à Phu Yen, un chacune à Thua Thien-Hue et Nghe An.

Les nouveaux cas ont porté le total national de l'épidémie à 30.478, dont 28.551 cas de transmission locale et 1.927 cas importés.

A présent, 9.275 patients ont été annoncés guéris et 116 décès ont été déplorés. Parmi les patients en traitement, 339 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois ; 130, deux fois et 70 encore autres, trois fois.

Au 11 juillet, plus de 4 millions de doses de vaccins ont été injectés.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Selon son Comité de gestion, le Fonds de vaccins contre le COVID-19 a reçu, au 11 juillet jusqu'à 17h00, 8.080 milliards de dongs (y compris la conversion de devises étrangères). Ces dons ont été apportés par 425.658 organisations et particuliers.

Le Comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19 a ouvert 21 comptes de réception de dons en dong, en dollar et en euro au Service des transactions du Trésor de l'État et au sein de six banques commerciales (BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, Agribank, TPBank). -VNA