Tests pour le dépistage du coronavirus. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Ce dimanche 18 juillet, le Vietnam a confirmé 5.926 cas d’infection au coronavirus, un nouveau record enregistré lors de la 4e vague épidémique qui se déclare depuis le 27 avril. Ho Chi Minh-Ville, épicentre de l’épidémie, à elle seule, a signalé 4.692 cas.

Selon le ministère de la Santé, en douze dernières heures, 2.828 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées, dont 21 cas importés.

Les cas d’origine locale ont notamment été signalés à Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Dong Thap, Binh Duong, Da Nang, Long An, Phu Yen, Binh Thuan, Hanoï, Khanh Hoa…

Alors, le pays compte au total 51.771 cas d’infection locale et 2.059 cas importés. 29 décès du 4 au 17 juillet ont été annoncés à Ho Chi Minh-Ville, Long An, Binh Duong, Dong Thap, Bac Giang, Da Nang et Hanoï.

A présent, 10.667 patients ont été annoncés guéris. Parmi les patients en traitement, 267 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois ; 116, deux fois et 118 encore autres, trois fois.

Au 17 juillet, plus de 4,26 millions de doses de vaccins ont été injectés. Plus de 304.990 personnes ont reçu deux injectés.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA