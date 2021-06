Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – De 19h30 samedi à 06h00 dimanche, le Vietnam a détecté 50 nouvelles contaminations au coronavirus, selon le ministère de la Santé.



Il s’agit toutes de cas de transmission locale du virus, dont 40 à Ho Chi Minh-Ville, sept à Long An et trois à Bac Giang.



Au 27 juin à 06h00, le Vietnam a confirmé au total 15.325 cas de COVID-19, dont 13.565 transmissions locales et 1.760 cas importés.



Quatorze provinces que sont Yen Bai, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Dak Lak, Vinh Phuc, Hai Duong et Phu Tho, ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle transmission locale du virus.



A ce jour, 6.137 patients de COVID-19 ont été annoncés guéris et 74 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, 370 ont été testés négatifs au virus une fois ; 125 autres, deux fois ; et 152 autres encore, trois fois.



Au 26 juin à 16h00, près de 3,3 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées. Près de 155.500 personnes ont reçu deux injections.



Le Fonds de vaccins contre le COVID-19 a reçu, jusqu’au 26 juin à 17h00, 7.173 milliards de dongs (y compris la conversion des devises étrangères). Ces dons ont été apportés par 343.694 organisations et particuliers. -VNA