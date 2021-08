Test de dépistage du COVID-19. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 19h00 mardi à 06h00 mercredi, le Vietnam a détecté 4.271 nouvelles contaminations au coronavirus, dont quatre cas importés.



Parmi les 4.267 nouveaux cas de transmission locale, 2.365 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 1.032 à Binh Duong, 194 à Tay Ninh, 164 à Dong Nai, 146 à Long An, 93 à Da Nang, 77 à Binh Thuan, 60 à Vinh Long, 37 à Can Tho, 28 à Phu Yen, 24 à An Giang, 23 à Binh Dinh, 14 à Dong Thap, quatre à Bac Lieu, quatre à Dak Nong, un à Lam Dong, un à Lang Son.



Le total s’établit désormais à 174.461 cas de COVID-19, dont 50.831 ont été guéris.



Le 3 août, plus de 405.800 doses de vaccins ont été injectées. A ce jour, plus de 7,291 doses de vaccins ont été administrées. Jusqu'à présent, Ho Chi Minh-Ville est la localité qui a reçu le plus de vaccins avec plus de 4 millions de doses. -VNA