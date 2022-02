Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a annoncé samedi, 19 février, avoir diagnostiqué 41.980 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 au cours des dernières 24 heures.

Photo d'illustration/VNA

Parmi les nouveaux cas, 12 étaient exogènes. Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus (4.869), suivie par la province de Bac Ninh (3.040), la province de Quang Ninh (1.990),...A ce jour, le Vietnam a détecté 200 cas d’infection par le variant Omicron, dont 97 à Ho Chi Minh-Ville, 27 à Quang Nam, 20 à Quang Ninh, 14 à Hanoï, 11 à Khanh Hoa, huit à Da Nang, six à Hung Yen, quatre à Kien Giang, deux à Thanh Hoa, deux à Hai Duong, deux à Binh Duong, un à Hai Phong, un à Long An, un à Ba Ria-Vung Tau, un à Lam Dong, un à Hung Yen, un à Binh Phuoc et un à Ninh Binh.Ce samedi, 6.840 patients ont été déclarés guéris, portant à 2.268.020 le nombre de guérisons. 65 décès supplémentaires ont été confirmés, soit 39.423 morts sur les 2.740.293 cas comptabilisés depuis le début de la pandémie.À la date du 18 février, près de 190.919.218 millions de doses de vaccins ont été administrées. 16.750.268 doses ont été injectées aux enfants âgées de 12 à 17 ans. 90% des habitants de 53 sur les 63 provinces et grandes villes ont achevé leur schéma vaccinal. – VNA