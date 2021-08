Hanoï (VNA) – Le Vietnam a enregistré 3.578 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 11 dernières heures, dont 15 cas importés, selon le bilan actualisé à 6h00 mardi matin le 3 août par ministère de la Santé.

Photo d'illustration : VNA



Parmi 3.563 cas de transmission locale du virus,1.998 cas ont été recensés à Hô Chi Minh-Ville, 519 à Binh Duong, à 246 à Long An, 176 à Tay Ninh, 147 à Dong Nai, 72 chacune à Vinh Long et à Binh Thuan, 66 à Da Nang, 62 à Ben Tre, 33 à Soc Trang, 31 chacune à Can Tho et à Dong Thap, 26 à An Giang, 20 à Phu Yen, 18 à Binh Dinh, 11 à Dak Lak, 8 à Dak Nong, 5 à Nghe An, 4 à Ha Tinh, 3 chacune à Kien Giang, Bac Lieu, Phu Tho et Son La, 2 à Hai Duong, un chacune à Dien Bien, Quang Tri, Thanh Hoa, et Hanoi.

Alors, le pays compte au total mardi matin, 3 août, 165.339 cas d’infection, dont 163.052 d’origine locale.



Le nombre de contaminations depuis le début de la quatrième vague du coronavirus le 27 avril se chiffrait à 161.482 dont 44.191 patients annoncés guéris.

Le pays a enregistré mardi matin 186 décès supplémentaires liés au Covid-10 dans dix villes et provinces, les données du sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Quatre localités : Yen Bai, Dien Bien, Bac Kan et Thai Binh ont dépassé 14 jours sans aucune nouvelle infection.



Dix Neuf villes et provinces n'ont enregistré aucune nouvelle infection secondaire : Lào Cai, Ninh Binh, Kon Tum, Hà Giang, Son La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quang Tri, Nam Đinh et Dien Bien.

Le 2 août, 538.488 doses supplémentaires de vaccin anti-COVID-19 ont été administrées. Plus de 6,9 millions de doses de vaccins ont été injectées à l'échelle nationale jusqu'à présent, 712.864 personnes ayant reçu les deux doses.



Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA