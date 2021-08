Prélèvement d’échantillons pour le dépistage du COVID-19. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 06h00 à 18h00 jeudi 5 août, le Vietnam a détecté 3.301 nouvelles contaminations au coronavirus, dont trois cas importés.



Parmi les 3.298 nouveaux cas de transmission locale, 1.537 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 526 à Long An, 325 à Binh Duong, 248 à Dong Nai, 96 à Khanh Hoa, 82 à Dong Thap, 75 à Binh Thuan, 69 à Hanoï, 52 à Can Tho, 46 à Ba Ria-Vung Tau, 38 à Phu Yen, 36 à Ben Tre, 32 à Ninh Thuan, 24 à Gia Lai, 23 à Dak Lak, 21 à Hai Duong, 10 à Quang Ngai, neuf à Quang Nam, huit à Binh Phuc, sept à Thai Binh, sept à Dak Nong, six à Thua Thien-Hue, cinq à Ha Tinh, cinq à Lao Cai, deux à Quang Binh, deux à Bac Ninh, deux à Bac Giang, un à Thanh Hoa, un à Hung Yen, un à Yen Bai, un à Bac Lieu et un à Ca Mau.



Jeudi 5 août, 3.708 patients de COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le total de guérisons à 58.040.



Le même jour, le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a annoncé 393 décès supplémentaires, enregistrés du 1er au 5 août dans 16 villes et provinces. Ainsi, le nombre de décès déplorés à ce jour est de 2.720.



Plus de 7,55 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées à ce jour. -VNA