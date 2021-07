Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à midi par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté 248 nouvelles contaminations au coronavirus au cours des six dernières heures, portant le total à 21.560.



Parmi les nouvelles infections, six sont des cas importés et 242 sont des cas de transmission locale du virus, dont 209 à Ho Chi Minh-Ville, 10 à Hanoï, sept à Phu Yen, six à Long An, quatre à Thanh Hoa, trois à Bac Giang, un à Lang Son, un à Bac Ninh et un à Ha Nam.



Douze localités que sont Yen Bai, Quang Tri, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyen, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho, Nam Dinh et Quang Nam, ont dépassé 14 jours sans aucun nouveau cas de COVID-19.



Le 6 juillet au matin, le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a annoncé quatre décès supplémentaires, portant le nombre de cas mortels à ce jour à 94. Les nouveaux décès sont des femmes de 62 à 97 ans qui présentaient des comorbidités.



A ce jour, 8.022 patients ont été annoncés guéris.



Parmi les patients en cours de traitement, 311 ont été testés négatifs au virus une fois ; 133 autres, deux fois ; et 72 autres encore, trois fois. -VNA