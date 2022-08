Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté le 9 août 2.340 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 11.351.563.



Le même jour, 9.520 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.991.865. Aucun décès supplémentaire n’a été déploré. Le nombre de décès est resté inchangé, à 43.094.



Au 8 août, plus de 248,85 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont près de 214,94 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 21,12 millions pour les 12-17 ans et plus de 12,79 millions pour les 5-11 ans. -VNA