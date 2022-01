Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 16.378 nouveaux cas de Covid-19, dont 53 importés, au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h lundi 17 janvier, soit une hausse de 682 cas par rapport à la veille, a rapporté le ministère de la Santé.

Un homme se fait dépister du Covid-19 dans le district de Lang Chanh, province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Hanoi est restée en tête des plus infectées par le Covid-19 (2.955 nouvelles contaminations), suivie par la ville de Dà Nang (924) et Hung Yên (675), Binh Dinh (640), Hai Phong (638), Binh Phuoc (609) et Bên Tre (588).

Jusqu’à présent, le pays a enregistré 68 cas d’infection au nouveau variant Omicron, tous ont été mis en quarantaine dès leur arrivée : Hanoi (1), Quang Nam (27), Hô Chi Minh-Ville (30), Hai Dương (1), Hai Phòng (1), Thanh Hoa (2), Dà Nang (3), Khanh Hoa (2) et Long An (1).

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.045.290, se classant 28e sur 224 pays et territoires pour le nombre de contaminations et 143e pour le taux d’incidence, à 20.725/1.000.000.

Depuis la quatrième vague épidémique survenue le 27 avril 2020, le Vietnam a enregistré 2.038.959 nouveaux cas, avec 1.744.645 guérisons.

Le ministère de la Santé a annoncé 179 dans les dernières 24 heures jusqu’à 17h30 lundi 17 janvier, portant le bilan total à 35.788 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 1,7% du nombre total de contaminations.

Jusqu’au 16 janvier, le pays a administré 168.960.116 doses de vaccins, dont 78.618.347 pour la première injection, 72.437.514 pour la deuxième et 17.904.255 pour la troisième, soit la dose de rappel des vaccins à deux doses ou la dernière injection des vaccins à trois doses.

Le même jour, la ministère de la Santé a publié le circulaire n°271/BYT-TTrB sur la remise de l’ordre dans l’application des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19 inadaptées et l’élaboration des plans visant à assurer la sécurité sanitaire des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31). – VNA