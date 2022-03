Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 161.262 nouveaux cas de Covid-19, dont 15 cas importés, au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 lundi 14 mars, a fait savoir le ministère de la Santé.

Des travailleurs médicaux en combinaison de protection. Photo d'illustration: VNA

Hanoi restait est la localité le plus touchée en nombre de nouvelles contaminations au cours de la journée avec 29.833 cas, suivi par la province de Nghê An (Centre) avec 10.389 cas et la province de Bac Ninh (Nord) avec 7.471 cas.

En outre, les provinces septentrionales de Quang Ninh, Thai Binh, Vinh Phuc et Lao Cai ont ajouté respectivement 32.400, 30.000, 25.112 et 16.016 cas au bilan national de l’épidémie après vérification des informations qui s’est établi à 6.377.438 cas.



Selon le ministère de la Santé, 4.230 patients se trouvaient dans des conditions critiques, tandis que 92 décès supplémentaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 41.477 morts liés au Covid-19 au Vietnam.



Au total, 108.407 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 3.271.978.



Jusqu’au 13 mars, le pays a administré plus de 200,36 millions de doses de vaccins. – VNA