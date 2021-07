Tests pour le dépistage du coronavirus au Centre du contrôle des maladies de Phu Yen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté en six dernières heures 151 nouvelles infections au coronavirus, dont quatre cas importés, a annoncé le ministère de la Santé vendredi matin 2 juillet.

Les cas d’origine locale ont été confirmé à Ho Chi Minh-Ville, Phu Yen, Dong Nai, An Giang, Long An, Nghe An, Dong Thap, Ha Tinh, Khanh Hoa, Binh Phuoc.

Alors, le pays compte au total 15.905 cas d’infection locale et 1.822 cas importés, dont 14.335 détectés depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique.

A présent, 4.473 patients ont été annoncés guéris et 81 décès ont été déplorés. Parmi les patients en traitement, 260 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois ; 138, deux fois et 89 encore autres, trois fois.

Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale).

Pour répondre à l'appel du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et à la lettre d'appel de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, de nombreuses associations et individus et des amis allemands ont mobilisé des fonds pour soutenir la lutte contre le COVID-19 au Vietnam.



Au 1er juillet, l'ambassade a reçu un total de 20.970 euros (550 millions de dongs) d'assistance au combat contre le coronavirus. -VNA